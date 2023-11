Glencore acquista asset carbone di Teck per 6,93 miliardi di dollari

Glencore

Teck Resources

(Teleborsa) -, colosso anglo-svizzero attivo nel settore minerario, ha stipulato un accordo vincolante con, azienda canadese attiva nello stesso settore, per l'nell'interadi Teck, Elk Valley Resources (EVR), per 6,93 miliardi di dollari in contanti.La transazione è soggetta alle approvazioni normative obbligatorie, ovvero l'Investment Canada Act (ICA) e le approvazioni della concorrenza. La transazione dovrebbe concludersi nelTeck ha inoltre accettato di vendere il 20% dell'attività alla giapponese, che già detiene una partecipazione del 2,5% nell'attività. La coreanascambierà invece una partecipazione in due delle attività di Teck nel settore del carbone con il 3% nel business del carbone per la produzione dell'acciaio EVR."Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per acquisire le attività di produzione del carbone di Teck nella Elk Valley - ha commentato- Si prevede che questi asset di livello mondiale e le persone esperte che li gestiscono integreranno in modo significativo la nostra attuale produzione di carbone termico e per la produzione dell'acciaio situata in"."Questa transazione rafforza inoltre il nostro, sostenendo la nostra posizione di uno dei maggiori minatori e fornitori diversificati di minerali critici in Canada, in una delle principali giurisdizioni minerarie del mondo", ha aggiunto.