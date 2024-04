Blackstone, utile primo trimestre in crescita. 200 miliardi di dollari di dry powder

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha registrato un aumento dell'1% degli, che rappresentano il denaro utilizzato per i dividendi degli azionisti, neldel 2024. Il dato è salito a 1,27 miliardi di dollari da 1,25 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente. Ciò si è tradotto in un utile distribuibile per azione di 98 centesimi, superiore alla stima media degli analisti di 0,96 dollari (secondo dati LSEG).L'è stato di 1,6 miliardi di dollari per il trimestre e di 3,8 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi (LTM). L'utile netto attribuibile a Blackstone è stato di 847 milioni di dollari per il trimestre e di 2,2 miliardi di dollari nel corso dell'LTM. L'totale è aumentato a 1.061,3 miliardi di dollari, in crescita del 7% su base annua, con 34 miliardi di dollari di afflussi nel trimestre e 142,2 miliardi di dollari nel corso del LTM."Blackstone ha riportato ottimi risultati nel primo trimestre, evidenziati dall'accelerazione dello slancio nelle nostre attività di private credit e di private wealth - ha commentato il- Stiamo assistendo a un rafforzamento del contesto delle transazioni e a interessanti opportunità per impiegare capitale. Siamo ben posizionati per navigare nel panorama dinamico del mercato odierno, con un portafoglio concentrato in settori interessanti edisponibile per investire”.