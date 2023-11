Snam e Comune di Ravenna insieme per presentare i progetti sul territorio

Snam

(Teleborsa) -, principale operatore europeo nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale impegnato nella transizione energetica, e ilhanno presentato oggi i progetti dell’azienda sul territorio attraverso una conferenza stampa nella sala dei Mosaici del municipio.Il sindaco della città,, l’Ad,e il Chief Operating Officer di Snam,, hanno introdotto le, con focus sulleper permettere il collegamento con la FSRU BW Singapore, la seconda nave rigassificatrice acquistata da Snam la cui entrata in esercizio è prevista per la fine del 2024, che garantirà al Paese 5 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi oltre a quelli già forniti dalla FSRU Golar Tundra in attività a Piombino da luglio 2023.Con l'occasione è stata ancherelativa alle opere di compensazione a carico di Snam legate alla realizzazione di tutti i lavori collegati alla collocazione e all’allacciamento della FSRU BW Singapore, che consentiranno al Comune di effettuare importanti interventi in diversi ambiti: dalla rigenerazione urbana alla mobilità sostenibile, dalla riforestazione al risparmio energetico, per un impegno complessivo pari a 10 milioni di euro. Al picco di attivitàdella provincia di Ravenna e della Regione Emilia Romagna e assegnati contratti a imprese del territorio del Ravennate perNel corso della conferenza, infine, Snam ha fornito un aggiornamento sull’avanzamento delle opere per il primo progetto CCS (Carbon Capture and Storage), che farà dell’hub di Ravennaper lo stoccaggio della CO2 ed il principale del Mediterraneo: i lavori relativi alla prima fase hanno raggiunto un progresso del 60% e le prime molecole di CO2 potranno essere immesse nei primi mesi del 2024.