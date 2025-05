Snam, Passa: diversificazione di mercati e strumenti per rispondere a obiettivi di sostenibilità

Snam

(Teleborsa) - "In un contesto globale che continua ad essere volatile, è. Per questo Snam intende rafforzare la propria struttura finanziaria attraverso una sempre maggiore diversificazione di mercati, fonti e strumenti di finanziamento, avendo sempre uno sguardo costante verso un'economia decarbonizzata". Lo ha dichiarato ildi, al convegno AGICI "The Role of Utilities and their Networks in Achieving a Net-Zero Economy" in occasione dell'evento NetZero Milan 2025."In Snam, stiamo affrontando la sfida di conciliare sicurezza e transizione energetica, investendo in infrastrutture gas resilienti e tecnologicamente pronte anche per le molecole verdi, come idrogeno e biometano, che avranno un ruolo centrale nel nuovo mix energetico - ha aggiunto - Dopo aver raggiungo in anticipo l'obiettivo precedente,entro il 2029, grazie anche all'aggiornamento del nostro Sustainable Finance Framework"."Attraverso l'utilizzo di green bond, sustainability-linked bond e bond ibridi abbiamo la, come nel caso dell'acquisizione in OGE, il principale operatore indipendente del gas in Germania, mantenendo al contempo equilibrio finanziario e visione di lungo termine che guardi anche all'innovazione, come dimostrato anche dagli oltre 400 milioni di euro di investimento previsti entro il 2029 nel nuovo Innovation Plan", ha sottolineato Passa."Impegni concreti che confermano l'approccio solido di Snam, attestato anche dall'upgrade ad "A-" ricevuto da S&P, che riflette l'attenzione dell'azienda alla trasparenza e a un'allocazione chiara del capitale, assicurando il", ha concluso il CFO di Snam.