Snam, Venier: vogliamo tenere assieme innovazione e sostenibilità affinché siano convergenti

Snam

(Teleborsa) - ", di cui facciamo fatica ad avere una lettura che va al di là del breve periodo, e caratterizzato da due fenomeni come digitalizzazione e decarbonizzazione, a volte convergenti e a volte divergenti. Convergenti perché le tecnologie aiutano a ottimizzare l'uso di energia e progettare nuove soluzioni più efficienti, ma divergenti perché le soluzioni sono particolarmente energy-intensive, facendo crescere la domanda globale di energia". Lo ha affermatodi, alla presentazione dell'Innovation Plan della società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan."Di fronte a questo contesto, c'è bisogno dirispetto al contesto - ha spiegato - Da un lato c'è la consapevolezza che molti dei jolly ce li siamo giocati in termini di innovazione e non possiamo commettere errori, ma dall'altro abbiamo davanti a noi una serie di opzioni che non conosciamo e che dobbiamo cercare di costruire e portare sul mercato"."Abbiamo scelto di dotarci di framework strategico integrato - ha detto Venier - Non vogliamo inventarci una nostra filosofia dell'innovazione, mache ci aiutano a tenere insieme la transizione con la sicurezza energetica, che è un po' la nostra missione e una delle sfide più importanti"."L'Innovation Plan non si contrappone al Transition Plan , ma è complementare e abilitante - ha sottolineato il CEO di Snam - Vogliamo".fin dalla sua fondazione - ha aggiunto - Ma l'innovazione è intrinsecamente incerta e non lineare. Se oggi riusciamo a immagine un primo pezzo di percorso, dobbiamo essere pronti a fare il successivo, sperando che il meglio debba ancora venire ed essendo pronti a coglierlo".