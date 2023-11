MARR, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha confermato a "" ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, riducendo ildel 6% aper azione (in parte anche per aumento dei tassi). La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023.Secondo gli analisti, ilè relativo alla: sono previsti ulteriori 185 milioni di euro tra 4Q23 (6 milioni di euro) e FY26, rispetto a circa 130 milioni di euro residui del piano già annunciato per il 2021-24, con un picco nel 2024 (98 milioni di euro) ma investimenti ancora elevati nel 2025 (oltre 60 milioni di euro) e 2026 (oltre 30 milioni di euro) inclusa maintenance, complessivamente circa 50 milioni di euro di capex aggiuntivi rispetto alle stime di Equita."Pensiamo che l'ulteriore appesantimento dei capex possa dare fastidio al titolo nel breve ma lo giudichiamo, e apprezziamo anche il commitment espresso dal management in termini di benefici attesi (che era mancato invece nell’annuncio originario del 2021)", si legge nella ricerca.