CdM approva "pacchetto sicurezza" e decreti su riforma tributaria: le novità

(Teleborsa) - Ilha dato il via libero oggi al cosiddetto, ovvero ad una serie di, compreso l'uso delle risorse stanziate in Manovra per l'adeguamento del contratto, e poi nporme per, per contrastare lecon procedure "lampo" per gli sfratti, norme, norme perda possibili truffe e normedei minori. Viene poi introdotto il"Orgogliosa dell'importante 'pacchetto sicurezza' approvato oggi in Consiglio dei Ministri", ha commentato lai su Faceboook, elencando i punti chiave del provvedimento.Ne pacchetto sicurezza rientra una- ha sottolineato il Ministro Piantedosi ricordando gli episodi di violenza avvenuti nei centri per i migranti - con una pena fino a 6 anni di reclusione per chi organissa o partecipa n ad una rivolta in carcere.Contenuta in uno dei disegni di legge sulla sicurezza anche. In quest'ultimo caso, la pena, secondo quanto si legge in una bozza del provvedimento, innalza la reclusione prevista dagli attuali 1-5 anni a 2-6 anni, con l'introduzione di una multa da 700 a 3.000 euro, consentendo così l'applicazione della misura cautelare in carcere. Bozza ddl, rinvio pena facoltativo per donne incinte.Fra le norme del ddl sicurezza è previsto chefino al compimento di un anno d'età, che sino ad ora era obbligatorio, con pena da scontare presso gli istituti a custodia attenuata e non in carcere. La norma - ha spiegato il Ministro Piantedosi - si propone di evitare "il fenomeno dell'uso della condizione di maternità come esimente in caso di commissione di reato: si pensi ai casi delle borseggiatrici nelle infrastrutture di trasporto".Oltre al pacchetto sicurezza, il CdM ha approvatoche riguardano il processo tributario ed il cosiddetto adempimento collaborativo.Fra le principali novità del decreto delegato c'è la lache comprende l'informatizzazione eprocessuali,ilesteso anche alle controversie pendenti in Cassazione, la."Obiettivo del Pnrr è smaltire il contenzioso pendente davanti alla giustizia tributaria", ha spiegato il viceministro Leo, ricordando xche e in Italia vi sono 42mila controversie pendenti in Cassazione.Il secondo decreto legislativo sulla riforma tributaria riguarda il. In pratica, viene estesa la possibilità di aderire al cosiddetto "adempimento collaborativo", che prevede un affiancamento dell'Agenzia delle Entrate e una maggiore certezza sui pagamenti e sui controlli. La soglia per aderire a questo regime scenderà progressivamente da 1 miliardi a 750 milioni nel biennio 2024-25 ed a 500 milioni nel biennio 2026-27, per arrivare a 100 milioni di euro nal 2028.Via libera alla Rc auto anche per veicoli elettrici leggeri'Il Consiglio dei Ministri ha infine dato il via libera al decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di, che verranno individuati con apposito decreto interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il ministero dell'Interno.