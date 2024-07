Ddl Concorrenza, dal salva-dehors alle scatole nere le misure all'esame del Cdm

(Teleborsa) - Rendere strutturale la misura varata durante la pandemia per consentire ai clienti di bar e ristoranti di poter stare all'aperto riducendo i rischi di contagio. È quanto prevede iltra le questioni al centro del. Il governo ora punterebbe a approvare una proroga della normativa per ristoranti e commercio, legata allo stato provvisorio della misura, in attesa di presentare uno strumento normativo nuovo – il cui lavoro preparatorio prevede il coinvolgimento dell'Anci e del ministero della Cultura e le sovraintendenze – perma con norme più stringenti per il decoro pubblico. Sono coinvolti nel lavoro preparatorio sia l'Anci, sia il ministero della Cultura e le sovraintendenze.Nel– uno dei 69 obiettivi assegnati dal Pnrr che vanno varati entro il 31 dicembre prossimo per accedere alla settima rata da 18,2 miliardi – anche misure in tema di assicurazioni auto per favorire la concorrenza e semplificare le procedure per il passaggio da una compagnia all'altra, con u focus particolare sullaSi prevede che nel passaggio tra una compagnia e l'altra i dati, almeno quello critici, possano essere trasferiti."La scatola nera era stata introdotta col Codice delle assicurazioni per ridurre le frodi, ora invece viene usata prevalentemente per costruire i prezzi delle polizze Rc auto rischiando di distruggere il sistema della mutualità tra assicurati – afferma–. Sistemi come la portabilità delle polizze possono essere utili per aumentare la concorrenza tra imprese e la mobilità degli assicurati, ma il problema è che il sistema legislativo che ha introdotto lo strumento della scatola nera è completamente nebuloso. È mostruoso che in Italia siano installate più scatole nere di quelle montate in tutto il mondo". Contro la norma anche"In tema di legge sulla concorrenza, più che concentrarsi sulle scatole nere, governo e Parlamento farebbero bene ad impegnarsi contro le pratiche scorrette delle imprese assicuratrici che restringono la concorrenza e danneggiano gli assicurati attraverso clausole vessatorie e illegittime".Sulle, indicate da più voci nel pacchetto, è invece in corso un confronto con la commissione Ue che ha avanzato alcuni rilievi su una bozza preliminare, fa sapere il Mit. Saranno sul tavolo dell'esecutivo anche iNel dettaglio sonouno sul testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, un altro sul testo unico dei tributi erariali minori e un terzo sul testo unico della giustizia tributaria.