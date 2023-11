Dissesto idrogeologico: solo un terzo dei lavori viene ultimato

(Teleborsa) -, pur finanziati,, tanto che, cosicchéper fermare ritardi e stop burocratici ed appurare le cause che stanno bloccando i lavori. Lo ricorda, associazione datoriale che rappresenta oltre 10mila imprese del settore.IN base ad un report dell'autorità anticorruzione, dal 1999 ad oggi, nonostante siano stati erogatidi euro per realizzare, soltantodi questi è statoI disastri sempre più frequenti provocati da frane ed alluvioni, poco o nulla hanno mutato nell’azione politica: negli ultimi anni si è passatiagli 8.179 del 2021, ma(2022 e 2023) ci si è addirittura attestati intorno ad unaall’anno, meno di un terzo di quelli finanziati quattro anni fa.Ildegli interventi: dell’intera mole dei progetti finanziati in quattro anni,: meno di uno su tre (8.073). Undi interventi è ancora, 114 sono stati aggiudicati, mentre per il(ben 9.843 progetti) si sono. Gli ultimi 4.348 interventi, infine, sono ancora in fase di progettazione.Tra le regioni che hanno ricevuto più fondi in tutti questi anni figurano lacon 1,5 miliardi di euro, lae la(entrambe con 1,4 miliardi) e la(altri 1,3 miliardi). Seguono il(1,2) e poi(un miliardo ciascuno)."Apprendiamo con soddisfazione che l’Autorità Anticorruzione ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva dettagliata, regione per regione, su questi incresciosi ritardi, nel tentativo di accertare le cause di blocco dei lavori, e favorirne la ripartenza affiancando le regioni nella risoluzione delle procedure più complesse", commenta il presidente nazionale di Federcepicostruzioni,, aggiungendo "denunciamo da tempo la farraginosità dei percorsi, delle autorizzazioni e delle procedure in tema di dissesto:".