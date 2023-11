Black Friday, Codacons: un giro d'affari di 4 miliardi (+15% su 2022)

(Teleborsa) - Almenoapprofitteranno delper fare acquisti a prezzi scontati, ma soprattutto per anticipare i regali di Natale, dando vita a un giro d’affari che quest’anno sfonderà. Lo afferma ilalla vigilia della partenza del periodo diche scatterà domani 17 novembre per andare avanti fino al 27 novembre.Ilacquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti, ma se si considera anche la fetta di "indecisi" e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte,- stima il Codacons – Cresce la propensione alla spesa, con il giro d’affari del, in aumento del +15% sul 2022.: per difendersi dal caro-vita e dagli aumenti dei prezzi al dettaglio, i consumatori sostanzialmente spostano gli acquisti di Natale a novembre, in modo da anticipare i regali sfruttando gli sconti. In base alle previsioni del Codacons, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il Black Friday sarà un regalo di Natale anticipato.In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci sarà anche quest’anno, comparto dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto – analizza l’associazione – Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 58% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (30%).Infine,, sempre in agguato specie quando si compra sul web, e diffonde alcuni consigli utili per evitare brutte sorprese, tra cui: acquistare solo da siti Internet e venditori sicuri, confrontare sempre i prezzi, sia online sia nei negozi fisici, facendo attenzione agli sconti troppo elevati, pagare tramite paypal o carte prepagate e verificare prima le condizioni di recesso.