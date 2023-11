Gap prevede vendite piatte o leggermente negative in trimestre natalizio

Gap

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore dell'abbigliamento con marchi come Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 ottobre) conpari a 3,8 miliardi di dollari, in calo del 7% rispetto allo scorso anno, comprensive di un impatto negativo stimato di 2 punti percentuali derivante dalla vendita di Gap China. Le vendite comparabili sono diminuite del 2%.Ildel 41,3% è aumentato di 390 punti base rispetto al margine lordo riportato dello scorso anno e di 260 punti base rispetto al margine lordo rettificato dello scorso anno, che escludeva 53 milioni di dollari di oneri di svalutazione legati alla decisione di interrompere l'attività di Yeezy Gap. L'è stato di 218 milioni di dollari (vs 282 milioni di un anno fa); l'utile netto rettificato è stato di di 221 milioni di dollari, esclusi i costi di ristrutturazione, mentre l'di 0,59 dollari."I risultati del nostro terzo trimestre riflettono progressi continui, con un'espansione del margine lordo e un miglioramento del margine operativo, che si traducono in una forte generazione di free cash flow - ha affermato, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Gap - Guardando al per il resto dell'anno, stiamo riaffermando le nostre previsioni sui ricavi per l'intero anno, che bilanciano i progressi che stiamo vedendo con unain cui operiamo".Il quarto trimestre e l'anno fiscale 2023 includeranno una settimana aggiuntiva che, si stima, avrà un impatto positivo sulle vendite nette di 150 milioni di dollari. La società stima che le, inclusa la 14a settimana, sarannorispetto alle vendite nette dello scorso anno pari a 4,2 miliardi di dollari, poiché i segnali positivi di Old Navy e Gap bilanciano il continuo lavoro in corso presso Athleta e Banana Republic.