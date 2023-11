INPS rilascia ultima versione del simulatore pensionistico

(Teleborsa) - L'Inps ha rilasciato l’innovativa versione del simulatore “Pensami – PENsione A Misura”, che permette agli utenti di simulare il proprio futuro pensionistico senza la necessità di effettuare alcuna registrazione, inserendo solo pochi dati, sia anagrafici che contributivi.Lo comunica lo stesso Istituto sottolineando che adesso è possibile sapere, tra l’altro, se e quando accedere alle nuove pensioni “Anticipataflessibile” e “Opzione donna” in base alla Legge di bilancio 2023 ed eventualmente, salvare e stampare i risultati della simulazione.Oltre a queste novità,” mantiene tutte le funzioni che hanno contribuito al successo della precedente versione, confermandosi come un utile consulente pensionistico “di prima istanza” e uno strumento di diffusione della cultura previdenziale.“Pensami” è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso dedicato. Il servizio è disponibile anche nell’app INPS Mobile per Android e iOS, in modalità anonima e senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page dell’app e, successivamente, il servizio “