ASPI, Standard Ethics assegna rating "EE"

(Teleborsa) -ha assegnato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "" ad(ASPI), gruppo che opera nel settore delle concessioni autostradali e rappresenta il primo operatore in Italia. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che negli ultimi anni ASPI è stata interessata da unache ha riguardato l'intera organizzazione: dalla struttura manageriale ai sistemi di gestione. Il radicale cambiamento haed il suo allineamento alle indicazioni volontarie promosse da ONU, OCSE e Unione europea.Il Piano Strategico di Trasformazione, il Programma Next e il Piano di Sostenibilità hanno integrato le tematiche ESG (Environment, Social and Governance) nei processi del Gruppo e sono state contestualmente adottate. Il set degli obbiettivi ESG da raggiungere nel medio e nel lungo periodo è stato ampliato, la comunicazione e la disponibilità dei dati è stata migliorata affinando una rendicontazione extra-finanziaria allineata alle migliori pratiche internazionali. Il sistema di gestione dei rischi ha esteso il proprio perimetro ai principali rischi associati alla Sostenibilità.Ladi lungo periodo è