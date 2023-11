Cy4gate, contratto di R&S con primaria azienda nazionale

Cy4gate

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un’attività di Ricerca e Innovazione in tema di cyber security con una importante realtà high tech nazionale.La fornitura ha un valore di 700.000 euro per lae prevede l’impiego di un team di risorse altamente qualificate dell’azienda per l’avvio di una prima fase di studio e ricerca sulla protezione di reti e sensori interconnessi (IoT/OT).Si tratta della prima fase di un progetto a più ampio respiro, internazionale, dalla durata pluriennale e per il quale l’azienda è riuscita a farsi riconoscere come qualificato partner tecnologico.L’acquisizione di questo nuovo contratto segna per Cy4Gate l’avvio di un percorso che traguarda alle soluzioni cyber del futuro, con lo scopo di prevenire l’evolversi rapido delle minacce cibernetiche.ha dichiarato: “Si tratta di un progetto per noi importante perché foriero di innovazione tecnologica, che costituisce la linfa vitale per una azienda che lavora in un settore in cui l’obsolescenza delle soluzioni avanza rapidamente. È solo il primo tassello di una progettualità a più ampio respiro e di durata pluriennale che ci permetterà di esplorare nuove frontiere in tema di protezione, in un momento in cui l’evolversi della minaccia impone di saper giocare d’anticipo. Sono, pertanto, soddisfatto che l’azienda si sia saputa affermare e far riconoscere come partner industriale in un’iniziativa molto ambiziosae protesa alla cyber di nuova generazione”.