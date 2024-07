Castello SGR, investimento da 135 milioni di euro per rilancio dell'ex Grand Hotel Via Veneto

(Teleborsa) -, primaria società di gestione del risparmio attiva nel mercato immobiliare e leading investor nel settore hospitality, tramite il fondo di credito di nuova costituzione "Fondo Lithium" sponsorizzato da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, ha sottoscritto unper il rifinanziamento e il rilancio dell'ex Grand Hotel Via Veneto a Roma, dove aprirà il primo Nobu Hotel in Italia.L', e vedrà la storica struttura totalmente rinnovata con 122 camere e suite, firmate da un importante studio di design di New York, e numerose facilities, fra cui il ristorante Nobu, un Lounge bar sul Roof-top, spazi meeting, una City spa con fitness center e un Club lounge, si legge in una nota."Siamo lieti di contribuire all'apertura a Roma del primo Nobu Hotel in Italia - commentai Castello SGR - Questo deal testimonia ulteriormente l'attrattività e lo, che è stata al centro di molte delle transazioni più rilevanti su scala nazionale negli ultimi due anni".ha agito come advisor di Gran Hotel via Veneto.