PNRR, Fitto: nessun rischio per piccoli Comuni, copertura ci sarà

(Teleborsa) - "C'è un decreto di finanziamento del PNRR con tutte le opere che non è mai stato toccato, quindi, le opere vanno avanti.Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, a Napoli margine di un incontro organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno nella sede dell'Unione degli Industriali rispondendo a una domanda sul pericolo, evidenziato dall'Ance, che icon la revisione del piano. "Rispondo con un fatto perché le discussioni ormai sono andate troppo oltre. Saranno i fatti a parlare, il"Sono giornate impegnative, siamo in una fase di confronto con l'Unione europea sulla definizione della quarta rata del Pnrr e sulla revisione dell'intero piano. È necessario definire il percorso e stabilire il superamento di alcune questioni su cui stiamo lavorando in queste ore", ha aggiunto Fitto ribadendo che "il PNRR è una grande opportunità su cui