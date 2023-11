Alibaba.com e SACE sostengono il digital export delle imprese italiane

(Teleborsa) - La big cinese dell'eCommerce, il gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal MEF specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, hanno firmato ungrazie alle potenzialità dell’export digitale.Alibaba.com e SACE lavoreranno in sinergia per individuare e costruire una serie di, in particolare PMI, pere la conoscenza degli strumenti digitali e tecnologici utili a favorirne l’espansione sui mercati globali.In particolare, tra lesulle quali le due realtà uniranno le forze vi sono:multisettoriali tra aziende, in particolare PMI italiane e potenziali compratori esteri, al fine di massimizzare l’incontro tra offerta e domanda e aprire nuove opportunità di Business;multi-canale e multi-formato, per informare le aziende, in particolare PMI italiane, delle opportunità, soluzioni e prodotti messi a disposizione da entrambe le parti per facilitare le attività di export;su aspetti tecnici e pratici dell’export digitale come business risk management, strategie di internazionalizzazione, strumenti e tecnologie per l’e-commerce; un focus speciale sull'imprenditoria femminile e molti altri contenuti – erogati da entrambe le parti anche grazie all’accesso all’HUB Formativo di SACE Education."Questo protocollo di intesa, che rafforza la nostra relazione con SACE, farà da apripista a nuove iniziative che hanno come unico obiettivo quello di sostenere l'imprenditoria italiana nel mondo valorizzando le migliori produzioni italiane attraverso le potenzialità del digitale", commenta, Country Manager France, UK, Poland & EU Strategic Partnership Director di Alibaba.com"."Collaborare in sinergia con un partner internazionale come Alibaba.com è per noi di SACE estremamente rilevante: l’e-commerce e la digitalizzazione dei processi sono ormai imprescindibili per far viaggiare il Made in Italy nel mondo e rappresentano un asset fondamentale del nostro piano industriale Insieme 2025", dichiara, Amministratore Delegato di SACE".