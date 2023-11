Lagarde: cresce impatto politica monetaria, ma non è momento di cantare vittoria

(Teleborsa) - Allo choc inflattivo, la BCE ha riposto con un importante aggiustamento politico i cui effetti si percepiscono sempre di più e le pressioni inflattive stanno diminuendo, ma non è il momento di cantare vittoria, resta ancora strada da fare. E' il messaggio lanciato dalla, intervenendo al centesimo anniversario della riforma monetaria del 1923 in Germania, che invita a non arrivare a conclusioni affrettate riguardo all'inflazione.. La natura del processo inflazionistico implica che dobbiamo restare attenti ai rischi di inflazione persistente", ha affermato Lagarde. "fino a quando avremo chiare prove che le condizioni ci sono per un ritorno sostenibile dell'inflazione al nostro obiettivo" del 2%. "Questo è il motivo per cui abbiamo detto che le nostre future decisioni assicureranno che. E per il quale abbiamo vincolato queste decisioni ai dati che perverranno: significa che possiamo agire se dovessimo vedere crescenti rischi di mancare il nostro obiettivo", ha aggiunto.davanti a noi", ha detto ancora la presidente della BCE. "La nostra politica monetaria è una fase in cui dobbiamo stare attenti a diverse forze che influiscono sull'inflazione, ma sempre focalizzati sul nostro mandato di stabilità dei prezzi".