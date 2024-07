BCE, Lagarde: "Dobbiamo rimanere vigili. Atterraggio morbido non garantito"

(Teleborsa) -e la "mancanza di certezza rappresenta una sfida profonda per i politici", ma la BCE è riuscita a "tracciare un percorso attraverso questa incertezza e ha fatto". E' quanto affermato dalla, aprendo ildal titolo "La politica monetaria in un’era di trasformazione", ospitato presso la banca centrale a Sintra, in Portogallo., ha avvertito la numero uno dell'Eurotower, ricordando che l'inflazione è crollata da un picco del 10,6% fino all'attuale 2,6% e questo percorso ha portato la BCE a tagliare i tassi per la prima volta a giugno."Le nostree si prevede che l’inflazione ritorni al 2% nell’ultima parte del prossimo anno", ha ricordato Lagarde, ribadendo "e l’inflazione non sarà tornata al 2%".Per giustificare le decisioni assunte sin qui, Lagarde ha passato in rassegna ledella politica monetaria:"In un, quando le fluttuazioni sono guidate da, le aspettative di inflazione solitamente non sono a rischio", ha spiegato la Presidente, ricordando che in presenza di shock della domanda è possibile stabilizzare la domanda sulla produzione potenziale, mentre in presenza di shock di offerta non vi sarà "un’impronta duratura sull’inflazione". Quando pero gli, allora "lee le banche centrali devono "reagire con forza" per evitare che l’inflazione superiore al target si consolidi.Lagarde ha ricordato che in questo ciclo "glida indurre molte famiglie a spostare la loro attenzione sull’inflazione" e"rischiava di diventare endogenamente" a causa del processo scaglionato di contrattazione salariale nell’area euro. "Pertanto, lasul fatto che non sarebbero stati tollerati superamenti permanenti dell’obiettivo di inflazione".Esaminato il percorso dei tassi intrapreso in questa occasione dalla BCE, Lagarde ha ammesso "comunicare il nostro impegno per raggiungere l’obiettivo non sarebbe stato sufficiente" e quindi, ad esempio mantenendo i tassi al 2%.ad aumentare i tassi, sapevamo che", ha sottolineato la numero uno dell'Eurotower ammettendo che bisognava"."Quando i tassi ufficiali si sono spostati verso un territorio restrittivo - ha proseguito -" e questo ha richiesto di "adottare unrispetto al passato"."Abbiamo costruito, combinando le proiezioni con i dati attuali sull’inflazione sottostante e sulla trasmissione monetaria", ha spiegato Lagarde, aggiungendo "questo quadrodel nostro ciclo politico e ci ha dato la fiducia necessaria per attuare un primo taglio dei tassi in occasione del nostro ultimo incontro politico"."Se da un lato il nostro percorso politico ha contribuito a, dall’altro ha anche, ha rilevato la Presidente, ricordando che "l’economia è rimasta stagnante per cinque trimestri consecutivi".Ladi questo ciclo indica che "considerata l’entità dello shock sull’inflazione,". "Se guardiamo ai cicli storici dei tassi a partire dal 1970 - ha spiegato - possiamo vedere che quando le principali banche centrali alzavano i tassi di interesse mentre i prezzi dell’energia erano alti, i costi per l’economia erano solitamente piuttosto elevati".- ha ribadito Lagarde - "l’inflazione ha raggiunto un picco molto più elevato rispetto ai precedenti atterraggi morbidi, ma ha anche decelerato più rapidamente" e "l’occupazione è cresciuta nonostante il rallentamento della crescita del PIL".