Merck acquista Caraway Therapeutics per massimi 610 milioni di dollari

Merck

(Teleborsa) -, conosciuta come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, ha stipulato unper un, compreso un pagamento anticipato non divulgato e pagamenti legati a traguardi contingenti. Il pagamento anticipato sarà addebitato da Merck nel quarto trimestre del 2023."L'approccio multidisciplinare di Caraway ha prodotto importanti progressi nella valutazione di nuovi meccanismi di modulazione della funzione lisosomiale con potenziale per il", ha affermato George Addona, senior vice president, discovery, preclinical development and translational medicine, Merck Research Laboratories.