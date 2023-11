Rottamazione quater, scadenza seconda rata: la data

(Teleborsa) -Si avvicina la seconda scadenza dellahe interessa i contribuenti che hanno aderito. La data da segnare in rosso sul calendario è ilquando cioè bisognerà effettuare il versamento, pena il decadimento dei benefici della definizione agevolata prevista dalla scorsa Legge di Bilancio. In scia al termine di tolleranza di 5 giorni, però, si considerano tempestivi i pagamenti effettuati fino a martedìla sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni di maggio: entro il 31 dicembre 2023 riceveranno le comunicazioni delle somme dovute e solo dal prossimo anno cominceranno a versare gli importi.I contribuenti che beneficiano della definizione agevolata delle cartelle hanno potuto scegliere di versare le somme dovutei contribuenti potranno recarsi in banca, agli sportelli bancomat abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.Si può pagare anche direttamente agli sportelli didove l'accesso è consentito su appuntamento. E' possibile anche l'attivazione dell'addebito diretto delle rate della definizione agevolata sul conto corrente, oltre che allo sportello, anche dall'area riservata del sito utilizzando il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di definizione agevolata" presente nella sezione definizione agevolata.