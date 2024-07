Poste, ricorso contro Antitrust: provvedimento "assolutamente inapplicabile"

Poste Italiane

(Teleborsa) -ritiene "- il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull'accesso alla rete degli Uffici Postali". Lo si legge in una nota della società, dopo che l'Antitrust ha deliberato che Poste ha violato l'articolo 8, comma 2-quater della legge n. 287/1990, in quanto ha reso disponibili a PostePay beni e servizi di cui ha disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte nell'ambito del Servizio Universale postale per operare nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale."La misura, seppur ridimensionata rispetto al primo provvedimento cautelare e sospesa dal Consiglio di Stato, sarà", ha aggiunto la società.Secondo l'Antitrust, Poste Italiane dovrà ora garantire, ai concorrenti di PostePay che ne facciano richiesta,ex articolo 8, comma 2-quater. Inoltre, Poste Italiane deve nominare un fiduciario incaricato (Monitoring Trustee) del monitoraggio relativo al rispetto degli obblighi.