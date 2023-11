Angoli ciechi, F.A.I. chiede tavolo di lavoro

(Teleborsa) -. Federazione Autotrasportatori Italiani di Milano "non può che prendere atto della decisione del TE' quanto si legge in una nota nella quale si sottolinea che "iavevano già espresso e formalizzato in una diffida al sindaco e all’assessora alla mobilità Censi la loro contrarietà a un provvedimento di stampo puramente mediatico , penalizzante esclusivamente la categoria dell’autotrasporto, e quel che è peggio, assolutamente inefficace all‘obiettivo dichiarato del miglioramento della sicurezza della circolazione sulle strade di Milano. Ciò che era facilmente prevedibile, si è puntualmente verificato. La demagogia del sindaco Sala ha illuso i cittadini milanesi, ha provocato disagi e pesanti costi al settore: i legali della Fai di Milano stanno già approfondendo la sentenza per predisporre richieste di risarcimento alle imprese danneggiate".- si legge ancora nella nota - "ma richiede interventi strutturali, a partire da una adeguata campagna di informazione e formazione soprattutto per le categorie di utenti della strada più deboli e a rischio, necessita di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e di fondamentali controlli sulle strade per sanzionare tutti coloro che, con comportamenti non rispettosi delle norme di sicurezza, mettono in pericolo la salute e l’incolumità altrui"."Dopo tale bocciatura la F.A.I.per un confronto atto a individuare le soluzioni davvero efficaci a questo grave problema", conclude la nota.