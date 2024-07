Ex Ilva, Adi: massima disponibilità a raggiungere accordo condiviso su CIGS

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina l’incontro tra Acciaierie d’Italia in AS e le sigle sindacali presso il Ministero del Lavoro, in un clima positivo e costruttivo, per discutere l'istanza di attivazione dellaDurante la riunione - si legge nella nota -e, sottolineando la totale disponibilità a trovare soluzioni condivise con le associazioni sindacali. L’Azienda ha inoltre assicurato un’integrazione al 70% dell’indennità di CIGS, oltre che a importanti pacchetti di formazione in presenza. E’ stato anche confermato il criterio della massima rotazione possibile dei cassaintegrati per evitare persone a zero ore".I rappresentanti sindacali nazionali hanno infine informato il tavolo che le loro strutture confederali hanno richiesto un incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle prospettive future e al rilancio di Acciaierie d’Italia. In conclusione, il Rappresentante del Ministero del Lavoro, ha confermato che verranno