Scuola, Anief contro il Fondo Espero di integrazione alla pensione

(Teleborsa) - E' polemica sul fondo di previdenza complementare del personale dell'a scuola, L'amministrazione, infatti, staintegrativo attraverso l'istituto delprocedura che il sindacato, ribadendo che il personale scolastico deve essere“Metodo illegittimo, daremo assistenza gratuita per dire no".Sul fondo di previdenza complementare per i lavoratori della scuola Espero è andato in scena un: il 16 novembre,- tutti quelli rappresentativi del comparto, tranne ANIEF. hanno sottoscritto un aal Fondo del personale docente, Ata ed educativoin poi, che dovrà pagare"Si sta cercando di imporre un sistema a pagamento con il metodo del silenzio-assenso, ma se in quasi vent’anni solo un lavoratore della scuola su dieci ha aderito ci sarà un motivo"m denuncia Marcello Pacifico, Presidente dell'Anief, aggiungendo "a nostro parere, l’adesione ad Espero da sola serve a poco, se accanto non si crea una pensione integrativa più impegnativa: basta fare delle previsioni, anche con il Simulatore scenari pensionistici messo a disposizione dall’Inps, per rendersi conto che il vitalizio che garantirà questo modello di previdenza integrativa garantirà un vitalizio davvero modesto"."Per questo Anief si oppone all’imposizione decisa all’Aran quarantott’ore fa: siamo pronti a far dichiarare nullo il testo in tribunale e a dare consulenza a tutti gli interessati per rinunciare al silenzio-assenso, tra l’altro approvato – conclude Pacifico – senza per nulla coinvolgere i lavoratori della scuola".