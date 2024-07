Contrattazione integrativa scuola: richieste di risorse aggiuntive

(Teleborsa) - Lacomposta dai segretari generalie dal responsabile dipartimento DSGAha incontrato l’Amministrazione perdel fondo MOF 2024/25. L’Amministrazione, rappresentata dal Direttore Generalee dalla Dirigente, ha confermato che il fondo ammonta aHanno espresso la volontà di attuare le novità del CCNL 19/21, incluse le indennità di disagio per assistenti tecnici, aumenti per attività funzionali all'insegnamento, incarichi specifici per il personale ATA e l’indennità di direzione dei DSGA.L’Amministrazione ha sottolineato laper valorizzare il personale docente. Anief ha chiesto chiarimenti sui fondi per l’a.s. 2022/23, a cui l'Amministrazione ha risposto che le scuole riceveranno comunicazioni via PEC. Proposte specifiche includono 30 milioni per i docenti che garantiscono la continuità, 20 milioni per la formazione, 800 mila euro per l’indennità di disagio agli assistenti tecnici del primo ciclo, e un aumento del 10% per l’indennità variabile dei DSGA.ha evidenziato che le risorse attuali sono insufficienti per soddisfare le aspettative del personale scolastico. Daniela Rosano ha criticato l'aumento del 10% delle quote orarie, considerandolo inaccettabile.ha definito inadeguata la proposta per i DSGA, chiedendo un aumento da 30 a 45 euro della quota di complessità.dovrebbero finanziare l’indennità di direzione dei DSGA e compensare le reggenze non pagate dal 2019.Anief ha sottolineatoapprezzando la proposta di 800 mila euro per i 1000 assistenti tecnici del primo ciclo. L’Amministrazione ha richiesto alle organizzazioni sindacali di presentare un documento di proposte dettagliato entro lunedì prossimo, con il prossimo incontro fissato per mercoledì 31 luglio 2024.