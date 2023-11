INPS: successo per VisitInps. Esperti a confronto

(Teleborsa) - Nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare il, si è tenuta ieri a Roma la Conferenza annuale, durante la quale sono stati illustrati alcuni dei lavori realizzati da ricercatori accademici grazie al programma VisitInps Scholars. Sono stati affrontati temi di grande interesse per il dibattito di policy come il, sia di primo che di secondo livello,sia in relazione alle dinamiche di salari e produttività che rispetto al tema della fertilità e, infine,. Tutti i lavori sono stati discussi da ricercatori di Istituzioni come la Banca d’Italia e università romane.Il professor(Università Bocconi), tra gli economisti più noti nel contesto internazionale sul tema dellaglobalizzazione, ha presentato un lavoro sulla mobilità e produttività dei manager a seconda della loro esperienza presente e passata in imprese attive nel commercio internazionale.A conclusione della giornata si è tenuta una, sul tema, al centro del dibattito corrente, del mismatch nel mercato del lavoro e il ruolo delle piattaforme di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.L’intervento introduttivo della professoressa(Cornell University) ha evidenziato gli sviluppi più recenti nella letteratura sul tema del mismatch, le varie esperienze sul campo di altri paesi europei e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel migliorare l’efficacia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.La, ha illustrato i punti di forza e le criticità che affrontano attualmente le regioni su questo tema. Il(INPS) ha delineato i tratti salienti della piattaforma di intermediazione SIISL, lui cui realizzazione è stata affidata recentemente ad INPS e che si propone di utilizzare banche dati interconnesse e algoritmi di intelligenza artificiale, anche di tipo generativo. La centralità per l’Istituto di adempiere nel migliore dei modi a questa nuova sfida è stata sottolineata anche dal(Ministero del Lavoro) ei (Istituto Universitario Europeo) hanno evidenziatoche il sistema paese deve affrontare soffermandosi sulle opportunità offerte da una efficiente piattaforma di intermediazione al fine di creare le condizioni per un cambiamento strutturale delle performance del mercato del lavoro italiano.Il, ha concluso la giornata sottolineando, nel quale i dati dell’Istituto vengono messi a disposizione di ricercatori accademici e istituzionali per fornire nuove conoscenze dettagliate al policy maker inerenti l’efficacia delle politiche introdotte. Il Commissario Gelera ha posto l’accento, infine, sulla ricchezza offerta dalla divulgazione degli stessi contenuti accademici con modalità diverse, capaci di generare una maggiore interazione tra il mondo della ricerca e quello delle scelte di politica economica.