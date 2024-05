Donne, inclusione, sociale: INPS al Salone del Libro per rilanciare lo stretto rapporto tra cultura e welfare

(Teleborsa) - Anche quest’anno l’sarà presente al, con uno stand, in condivisione con l’, e tante iniziative per favorire il dialogo e la partecipazione con i cittadini e i partner del territorio. Laal Salone, curata dalla Comunicazione INPS in collaborazione con la Direzione Regionale del Piemonte, è un appuntamento fisso che rappresenta un’occasione per parlare anche con i giovani, per informarli sui diritti futuri, sull’importanza della conoscenza del mondo previdenziale e del lavoro in regola, mettendo in evidenza tutte le opportunità che INPS offre anche in ambito formativo.Tra le altre iniziative si segnalano quella delcon un Focus sulla Violenza di genere e politiche aziendali in tema di parità ed inclusione alle ore 10:30 e la Premiazione VI edizione Concorso Nazionale letterario INPS di narrativa, poesia e fumettistica A. Ferraro. L’evento, ormai ricorrente in occasione del Salone del Libro, è destinato a riconoscere i talenti creativi e letterari presenti fra i dipendenti dell’Istituto a partire dalle ore 16:00. L'si terrà invece la presentazione del Volume 20 opere per 20 regioni – Piemonte."Con laal Salone del Libro, l’INPS vuole soddisfare le esigenze informative di ogni cittadino, ma soprattutto crea un luogo di incontro e di dialogo con la società, dando valore alla conoscenza del mondo previdenziale e agli approfondimenti relativi al Welfare", si legge in una nota dell'Istituto.