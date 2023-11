Legal & General acquista piano pensionistico Boots per 4,8 miliardi di sterline

Legal & General Group

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di servizi finanziari e società di gestione patrimoniale, ha concordato uncon il. Questo buy-in garantisce i benefici di tutti i 53.000 pensionati e membri differiti del programma, rendendolo la più grande transazione singola nel suo genere nel Regno Unito per premium size e, per L&G, la più grande transazione singola per numero di membri.La società sponsor, Boots, fondata 174 anni fa, è l'azienda leader nel settore della salute e della bellezza del Regno Unito con oltre 2.000 negozi e 52.000 dipendenti. Legal & General intrattiene un rapporto di lunga data con Boots, avendo fornito servizi di gestione degli investimenti al Piano per oltre 20 anni. Questo buy-in dà inizio allache il sistema ha avviato per la prima volta nel 2001."Siamo molto lieti di aver concordato oggi questo buy-in con Boots Pension Scheme, che rappresenta- ha commentato Andrew Kail, CEO, Legal & General Retirement Institutional - Ciò testimonia il nostro rapporto di lunga data con il cliente e sono orgoglioso che siamo stati in grado di lavorare senza soluzione di continuità attraverso le nostre capacità di assicurazione, riassicurazione e gestione degli investimenti per fornire un risultato eccellente".