General Motors, nuovo piano di riacquisto azioni da 6 miliardi di dollari

General Motors

(Teleborsa) - Il board di, colosso statunitense dell'automotive, ha approvato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni perdi azioni ordinarie in circolazione."Gli investimenti effettuati da GM nei suoi marchi e nel portafoglio prodotti negli ultimi anni, nonché nella disciplina operativa dell'azienda, stanno garantendo una forte crescita dei ricavi, dei margini e del flusso di cassa - ha affermato, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di GM - Siamo molto concentrati sulla redditività della nostra attività ICE, stiamo crescendo e migliorando la redditività della nostra attività di veicoli elettrici e distribuendo il nostro capitale in modo efficiente. Ciò ci consente di".Nel, GM aveva annunciato un riacquisto accelerato di azioni da 10 miliardi di dollari, pur continuando a disporre di circa 1,4 miliardi di dollari di capacità rimanente in base alla precedente autorizzazione al riacquisto di azioni. Nel primo trimestre del 2024, GM ha riacquistato 0,3 miliardi di dollari in azioni e la società prevede di esaurire i restanti 1,1 miliardi di dollari dell'autorizzazione precedente prima della fine del secondo trimestre.La nuova autorizzazione consentirà alla società dile azioni dopo il completamento della riautorizzazione esistente.Ad aprile GM ha aumentato ilin azioni ordinarie del 33%, da 0,09 a 0,12 dollari per azione.