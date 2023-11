Novo Nordisk investe 2,1 miliardi di euro per espandere produzione in Francia

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato, ha annunciato un(circa 2,1 miliardi di euro) a partire dal 2023 per, per il portafoglio di prodotti attuali e futuri nel campo delle malattie croniche gravi. Lo stabilimento di Chartres è stato fondato nel 1961 e oggi impiega circa 1.600 persone."I nostri continui investimenti nei nostri siti produttivi in tutto il mondodi prodotti attuale e futuro e la sua importanza per le persone che vivono con gravi malattie croniche", ha affermato Henrik Wulff, executive vice president, Product Supply, Quality & IT presso Novo Nordisk.I progetti di costruzione sono stati avviati e saranno gradualmente finalizzati dal 2026 al 2028. Si prevede che l'investimento creeràper gestire le attività produttive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una volta completata la costruzione. Durante la fase di costruzione verranno impiegati fino a 2.000 dipendenti esterni.