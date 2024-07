S&P-500 e Nasdaq su nuovi massimi, focus sulle parole di Powell

Citigroup

(Teleborsa) -, dopo che l'azionario statunitense ha chiuso la seduta di ieri in territorio leggermente contrastato con l'S&P500 e il Nasdaq che continuano a segnare nuovi massimi. C'è attesa per l'e per la pubblicazione dei dati sull'inflazione USA.In particolare, Powell parla oggi alle 10 ora di Washington (le 16 italiane) al Comitato bancario del, seguito domani da una sessione alla. Dopo un discorso introduttivo, il presidente della Fed risponde alle domande dei membri del Congresso.Gli investitori guardano anche all'avvio delle, che partiranno venerdì con i risultati di alcune tra le maggioriamericane (). Gli analisti, in media, vedono le società dell'S&P 500 aumentare i loro utili aggregati per azione del 10,1% nel secondo trimestre, rispetto a un aumento dell'8,2% nel primo trimestre, secondo i dati LSEG.La seduta odierna non prevededi rilievo.Tra i, occhi puntati su, dopo che diversi broker hanno avviato la copertura del titolo con rating rialzisti, e su, dopo che uno studio ha mostrato che il suo trattamento Mounjaro porta a una perdita di peso più rapida e maggiore rispetto al farmaco per l'obesità di, Wegovy.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.292 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 5.584 punti. Guadagni frazionali per il(+0,34%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,3%).