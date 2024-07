ASML, le azioni superano la soglia psicologica di 1.000 euro

ASML

(Teleborsa) - Le azioni di, fornitore leader per l'industria dei semiconduttori, hannodurante la seduta odierna per la prima volta, segnando un massimo storico, a seguito di giudizi positivi degli analisti sul principale clientein vista della semestrale. Il titolo ha corso fino a 1.010 euro in mattinata, per una capitalizzazione superiore a 403 milioni di euro.ASMLper produrre in serie modelli di circuiti integrati (microchip). La multinazionale con sede a Veldhoven, Paesi Bassi, e uffici in tutta l'area EMEA, negli Stati Uniti e in Asia, ha oltre 42.700 dipendenti. ASML èASML ha registrato vendite nette nelpari a 27,6 miliardi di euro, margine lordo del 51,3%, utile netto di 7,8 miliardi di euro; nelha segnato vendite nette pari a 5,3 miliardi di euro, margine lordo del 51,0%, utile netto di 1,2 miliardi di euro.La società olandese è aldi mercato, dopo la danesee la francese