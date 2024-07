Asceneuron, round serie C da 100 milioni di dollari guidato da Novo Holdings

Novo Nordisk

(Teleborsa) - La società biotecnologica svizzeraha annunciato unper promuovere lo sviluppo clinico della sua innovativa pipeline clinica di inibitori dell'OGA per il trattamento delle malattie neurodegenerative. Il finanziamento è stato guidato da Novo Holdings (l'azionista di controllo di) con nuovi investimenti da EQT Life Sciences - LSP Dementia Fund, OrbiMed e SR One, insieme alla partecipazione degli investitori esistenti M Ventures, Sofinnova Partners, GSK Equities Investments Limited e Johnson & Johnson Innovation - JJDC.Il finanziamento verrà utilizzato per portare la risorsa principale di Asceneuron, ASN51, nello sviluppo clinico di Fase 2 per il trattamento del morbo di Alzheimer. ASN51 è un farmaco orale di piccole molecole progettato per inibire l'OGA, un enzima implicato nell'aggregazione delle proteine. Prevenendo l'aggregazione delle proteine ??tau,L'inibizione dell'OGA ha anche mostrato un potenziale promettente nel prevenire l'aggregazione delle proteine ??che sono fondamentali per altre malattie neurodegenerative, tra cui, si legge in una nota."Questo sindacato dinel campo delle scienze della vita conferma ulteriormente il potenziale della nostra pipeline di inibitori dell'OGA e la leadership nel campo delle taupatie - Barbara Angehrn Pavik, CEO di Asceneuron - Siamo entusiasti di far avanzare il nostro asset principale ASN51 nella Fase 2 clinica sviluppo, riconoscendo il suo potenziale per espandere significativamente le opzioni di trattamento per i pazienti con malattia di Alzheimer".