Rattone (Fabrick): competiamo con colossi con piattaforma aperta e soluzioni dalla A alla Z

Mastercard





(Teleborsa) - Fabrick, importante player italiano dell'open finance, "ha realizzato recentemente una ricerca, assieme ae Forrester Consulting, in cui ha intervistato più di 600 decision makers di corporate e grandi imprese in Italia e in altri 4 paesi europei. Abbiamo determinato che i trend attuali sono ancora unain modo che poi si possa essere riconciliati con i propri processi aziendali in modo semplice e poco costoso". Lo ha detto a Teleborsa, CCO di Fabrick, in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, promosso da ABI."Altro elemento molto importante e altra tendenza che noi stiamo rilevando è una forte crescita dei pagamenti conto a conto nell'accettazione di pagamenti - ha aggiunto - Cioè tutti quei, cioè non attraverso i circuiti delle carte, ma attraverso un'esperienza digitale che è stata introdotta dalla PSD2"."Specialmente nei pagamenti fra le imprese, dove gli importi sono elevati e c'è, e specialmente in Italia, la tendenza di crescita di questo sistema di pagamento è molto evidente e rilevante", ha spiegato l'esperto."È vero - ha detto Rattone - che leper entrare nell'ambito dei pagamenti digitali, ma noi ci poniamo come abilitatori rispetto a piattaforme software che sempre più spesso aggregano questi soggetti e le loro attività dei pagamenti digitali, ad esempio i marketplace o le piattaforme e software di industry settoriali, che poi aiutano queste imprese a digitalizzare i loro processi e ovviamente i processi di pagamento sono uno dei processi fondamentali di tutte le sales operation di un'impresa"."È molto rilevante in questo contesto dell'aspetto della sicurezza, ad esempio nella nostra ricerca è emerso come l'- ha proseguito - Fabrick in questo caso propone un'offerta di sistemi antifrode che sono probabilmente una continua ricerca di un compromesso e di un equilibrio fra la conversion dei pagamenti e la sicurezza, facendo analisi delle transazioni anche attraverso l'uso di intelligenza artificiale"."La nostra chiave e anche il nostro fattore distintivo è quello di avere realizzato una piattaforma tecnologica aperta, e aperta anche a terzi che possono offrire il loro servizio sulla piattaforma con un modello collaborativo e industrializzato, quindi non ci poniamo come un servizio e un processor di pagamenti puro,per le imprese nel mondo dell'intermediazione finanziaria, e credo che questo sia un fattore distintivo che ci consenta di competere in modo efficace con gli altri colossi", ha concluso.