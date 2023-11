Carenza autisti, Uggè (Fai-Conftrasporto): “bene la commissaria Valean, le sue proposte in linea con le nostre"

(Teleborsa) - “In Italia mancano, sono grato alla Commissaria Europea ai Trasporti Adina Valean per aver condiviso pubblicamente, nel video-messaggio inviato aldei giorni scorsi a Roma, le sue proposte legislative per contrastare il fenomeno: trovano condivisione con le nostre, che rivendichiamo da anni”. Così il presidente della Federazione degli Autotrasportatori Italiani (Fai), che entra nel dettaglio di queste proposte: “Dalla guida accompagnata a 17 anni al conseguimento della patente C a 18 anni, , fino al riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori provenienti da Paesi extra EU, c’è un’identità di visione con il nostro mondo associativo”, spiega Uggè, che plaude anche all’annuncio della Commissaria sugli investimenti per incentivare il passaggio a veicoli meno inquinanti.“Come sottolineiamo da anni, sono necessariecerti per raggiungere questi obiettivi - sottolinea Uggè - Ricordo l’impegno della Fai-Conftrasporto per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con gli accordi siglati con il ministero dell’Istruzione, che hanno visto studenti delle scuole italiane partecipare anche a Bruxelles a momenti di studio e di apprendimento con l’allora Commissaria Europea ai Trasporti Violeta Bulc”.“Penso anche ai percorsi di, presenti in molte città d’Italia, e al Master MEGSI dedicato alla logistica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore per formare i giovani ad acquisire competenze ed esperienze nella logistica e nei trasporti”, prosegue Uggè.“Per questo auspico che lapossa coinvolgerci ancor più nei gruppi di lavoro, attraverso la rappresentanza di Confcommercio a Bruxelles, con lo scopo di condividere, per tempo, le esigenze delle imprese italiane di logistica e trasporti all’interno delle future proposte legislative”, conclude il presidente di Fai-Conftrasporto.