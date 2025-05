Lavoro, manager sempre più stressati: tra burocrazia e carenza di strumenti efficaci

(Teleborsa) -in Italie ansia al lavoro eanno regolarmente straordinari per la disorganizzazione interna: è la fotografia inedita della ricerca condotta da, piattaforma All-in-One per la gestione aziendale, che indaga sulla condizione lavorativa dei manager, realizzato ad aprile su un campione di manager appartenenti a 200 piccole e medie imprese italiane, ha evidenziato le difficoltà quotidiane nella gestione di team, processi e performance, sottolineando ili manager sono schiacciati tra burocrazia, inefficienze operative e strumenti che non parlano tra loro”, dichiara il CEO di Factorial“La buona notizia è che la soluzione esiste, e passa attraverso un approccio digitale integrato. Noi di Factorial lavoriamo ogni giorno per semplificare la vita delle aziende, permettendo ai manager di tornare a concentrarsi sulle persone e sulla crescita. È tempo di restituire senso e valore al ruolo manageriale, a partire dalla tecnologia.”- Il malessere legato al lavoro manageriale è diffuso in tutta Europa, ma l’Italia è maglia nera: l’83% dei manager lamenta stress o ansia dovuti alla mancanza di organizzazione interna. Una pressione che genera conseguenze su più livelli: il 66% fa straordinari con regolarità, e il 63% ha dovuto rinunciare a momenti personali per risolvere urgenze professionali.compromette anche la dimensione relazionale. L’89% dei manager dichiara di non riuscire a costruire rapporti solidi con il proprio team. Uno scollamento si ripercuote anche sulla retention dei talenti: mentre 1 manager su 2 non riesce a cogliere in tempo i segnali di insoddisfazione, il 44% arriva finanche a perdere le sue persone.Da sottolineare che dietro il titolo da “manager”, la quanto immaginato. Un managerIn media, il 43% della giornata lavorativa viene impiegata in attività amministrative, spesso ripetitive e a basso valore aggiunto. Non sorprende, quindi, che più di 1 manager su 3 chieda l’automazione come prima soluzione concreta.pesa anche sulle decisioni strategiche: l’88% dei manager ammette di decidere sulla base dell’intuizione, e il 25% non ha accesso tempestivo ai dati dei progetti. Le conseguenze sono gravi: il 43% ha assistito a perdite economiche dovute a errori di valutazione su input obsoleti.Quanton comunicanti: ogni manager usa in media 4 strumenti diversi al giorno, e in Italia questa mancanza di integrazione costa 9 ore di lavoro a settimana – più che in qualsiasi altro Paese coinvolto nella ricerca.Una tecnologia che da alleata rischia di diventare un freno. Ecco perché l’automazione è vista come una via d’uscita: il 73% sarebbe più felice al lavoro se non dovesse occuparsi di compiti manuali, e