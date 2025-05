International Paper chiuderà 5 siti nel Regno Unito: impatto su 300 posti di lavoro

International Paper

DS Smith

(Teleborsa) -, leader mondiale nelle soluzioni di confezionamento, ha annunciato unin relazione all'della società britannica, anch'essa attiva nel settore della carta e dell'imballaggio.Per migliorare l'efficienza e rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti in quelle che sono "difficili condizioni commerciali per il settore", International Paper conferma la. Ulteriori proposte includono anche il trasferimento di un sito, il passaggio da un'attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a un'attività 24 ore su 24, 5 giorni su 7 in un sito e una piccola riduzione del personale in altri due siti di confezionamento nel Regno Unito.International Paper prevede che le proposte saranno implementate entro la fine dell'anno solare e che. È in corso un processo di consultazione con i dipendenti e i sindacati.