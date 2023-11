Ge HealthCare in rosso dopo un downgrade

GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Si muove in rosso il titolo, che segna un calo del 3,66%.A pesare sulle azioni dell'azienda di tecnologia medica contribuisce il downgrade deciso da Ubs. Gli esperti dell'ufficio studi hanno, infatti, declassato le azioni del colosso della diagnostica a "sell" da "neutral", sulle aspettative di margini deludenti nel breve termine.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 71,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,54. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,47.