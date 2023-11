Tre Zeta Group (Koinos Capital) acquista il 100% del solettificio Do.Gi.

(Teleborsa) -, società italiana attiva nella produzione di suole di scarpe di lusso, ha, società specializzata nella progettazione e produzione di sottopiedi per calzature da donna eleganti per i principali brand mondiali d'alta gamma.Do.Gi. ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 7,9 milioni di euro, in crescita del 46% su base annua. Laha deciso di cedere le proprie quotee mantenendo i propri ruoli operativi. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.L'operazione si inserisce nel progetto di Tre Zeta volto anella produzione di componenti per la struttura della calzatura per tutta l'industria mondiale del lusso attraverso un processo di crescita organica e di aggregazione di realtà d'eccellenza. Il progetto, disegnato da Koinos Capital, è partito a fine 2021 con l'ingresso del fondo in Tre Zeta."L'operazione, la, conferma non solo la significativa potenzialità di sviluppo di questo specifico comparto industriale italiano, ma anche la bontà della visione con cui in questi anni abbiamo accompagnato il gruppo in un importante percorso di crescita, oltre che la capacità di esecuzione del top management", ha commentato, Founding Partner di Koinos Capital.