Accenture acquista l'italiana Intellera Consulting per crescere nella consulenza alla PA

Accenture

(Teleborsa) -, colosso globale della consulenza, ha, uno dei principali operatori nel mercato italiano della. L'operazione, di cui non sono stati forniti i dettagli finanziari, arriva a soli tre mesi di distanza dall'annuncio, sempre in ambito PA, dell'acquisizione di Customer Management IT e SirfinPA.Fondata nel 2021 edell'azienda, Intellera Consulting rappresenta uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione che supporta attraverso competenze verticali in ambito Dati e AI, processi di trasformazione digitale, strategica e organizzativa, agevolando l'utilizzo di fondi UE, come il PNRR. Intellera Consulting ha"Sono orgoglioso di annunciare la decisione di investire in un'eccellenza nazionale come Intellera Consulting che possiede un riconosciuto know-how tecnologico, consulenziale e strategico nel comparto della Pubblica Amministrazione - ha dichiarato- Questa acquisizione, la terza che annunciamo nell'anno fiscale in corso, risponde alla volontà di Accenture di guidare il cambiamento in atto plasmando, insieme all'ecosistema, il futuro di settori chiave per la crescita del nostro Paese. Integrando i talenti e le competenze di Intellera Consulting nel network Accenture,e alla definizione di una governance sempre più moderna, responsabile e orientata al cittadino".