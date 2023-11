Leonardo: cresce la presenza degli elicotteri 'super-medium' in America Latina

(Teleborsa) - L’, l’elicottero di categoria 'super-medium' di maggior successo al mondo, continua a espandere la sua presenza nel mercato dell’industria energetica con un ordine effettuato dall’operatoreper tre unita`, comprendenti due AW189, alimentati da motori General Electric, e un AW189, con motori Safran.Questo contratto fa seguito alla crescita significativa della flotta di elicotteri Leonardo di OHI, con otto AW139 e due AW189 ordinati dal 2021. Il nuovo ordine segna anche l’ingresso dell’AW189K sul mercato dell’America Latina dopo l’arrivo dell’AW189 nella regione, avvenuto proprio a seguito di un ordine di OHI. La presenza di entrambe le versioni consentira` all’operatore di soddisfare diverse esigenze di missione mantenendo al contempo la combinazione unica di efficienza e lungo raggio, elevata autonomia, ampia capacita` di carico e costi operativi ridotti rispetto a modelli piu` pesanti e di maggiori dimensioni.al settore Oil & Gas, utility, sistemi a pilotaggio remoto e Urban Air Mobility. La sua cultura aziendale, fortemente incentrata sul cliente, ha permesso a OHI di crescere rapidamente, scoprendo nuove riserve petrolifere in Brasile e Guyana sempre piu` distanti dalla costa. OHI continua a rispondere alle esigenze della clientela adattando la sua flotta alla nuova domanda, contemplando sostenibilita` e affidabilita` del prodotto tra gli obiettivi. Questo conferma la forte collaborazione con Leonardo al fine di soddisfare i nuovi requisiti di missione di medio e lungo raggio in Sud America, dove l’AW139 e` leader nel suo segmento e l’AW189 sta rispondendo all’evoluzione della domanda con la miglior combinazione di prestazioni, tecnologia, sicurezza, ridotte emissioni e costo/efficacia.Per, "non crediamo solo nell’importanza di soddisfare i bisogni dei clienti, ma anzi intendiamo superare le loro aspettative. Questo contratto, frutto della continua collaborazione con Leonardo, rappresenta un importante passo in avanti in questo viaggio. Mentre continuiamo a espandere la flotta, investiamo in soluzioni di mobilita` aerea piu` sostenibili e affidabili. Il nostro impegno verso una cultura d’impresa incentrata sul cliente ci consente di adattarci e innovare, permettendoci di svolgere un ruolo da pionieri in tale settore".L’AW189, con un peso massimo al decollo di 8,3/8,6 tonnellate, combina capacita` di carico e raggio d’azione superiori con tecnologia avanzata per svolgere con successo un’ampia serie di missioni quali supporto all’industria energetica, trasporto passeggeri, ricerca e soccorso, antincendio, ordine pubblico. Caratteristiche uniche dell’elicottero includono la capacita` della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per 50 minuti in assenza di lubrificante e un sistema di alimentazione ausiliario. L. Come esempio recente, questo modello di elicottero ha ottenuto la certificazione per la trasmissione automatica dei dati di prestazione verso una stazione a terra utilizzando comunicazioni satellitari in volo, connettivita` 4G o Wi-Fi a terra. Fornisce un modo sicuro per condividere una rappresentazione accurata di ogni singolo volo in maniera che i tecnici di Leonardo possano valutare i dati rapidamente, ottimizzando in tal modo manutenzione e supporto.