Airbus, la Germania ordina altri 20 elicotteri leggeri da combattimento H145M

Airbus

(Teleborsa) -ha fatto sapere che laha deciso di esercitare l’(Leichter Kampfhubschrauber, o LKH), inclusa nel contratto firmato nel dicembre 2023, portando il totale aIl primo elicottero H145M LKH è stato consegnato alla Germania nel novembre 2024, a meno di un anno dalla firma del contratto, e da allora sono stati consegnati ulteriori esemplari. Le missioni dell’elicottero includono addestramento, ricognizione, operazioni delle forze speciali e attacco leggero. L’riceverà 72 elicotteri, mentre dieci saranno destinati alleL’H145M è unche offre un’ampia gamma di capacità operative. In pochi minuti può essere riconfigurato da una versione di attacco leggero, con armamenti balistici assiali e guidati e un sistema di autoprotezione avanzato, a una versione per operazioni speciali con attrezzature per discesa rapida. I pacchetti di missione comprendono inoltre capacità di sollevamento e trasporto esterno.