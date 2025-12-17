Super Micro Computer, quotazioni in calo a New York

fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,50% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,54 USD con area di resistenza individuata a quota 31,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)