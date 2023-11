Lottomatica completa pricing di bond senior a tasso variabile

Lottomatica

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, hadi un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro dicon scadenza nel 2030 denominate "Floating Rate Senior Secured Notes due 2030" al prezzo di emissione pari al 99,5%, con una cedola pari alla somma del tasso EURIBOR a tre mesi (soggetto a un floor dello 0%) più il 4,00% all'anno.Laè prevista per il2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, si legge in una nota. Le obbligazioni scadranno il 15 dicembre 2030.La società ha inoltre ottenuto unin essere per un importo complessivo aggregato pari a 50 milioni di euro, subordinato, oltre a determinate condizioni standard, alla realizzazione dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.