Rino Mastrotto, S&P assegna rating "B" con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato una Rino Mastrotto e alle sue obbligazioni da 320 milioni di euro da emettere, conIl produttore italiano di pelle e tessuti prevede infatti di emetterecon scadenza nel 2031. I proventi netti previsti verranno utilizzati per rifinanziare il debito finanziario esistente di 186 milioni di euro e pagare 124 milioni di euro come dividendo una tantum ai suoi azionisti. Nell'ambito dell'operazione, la società sta mettendo in atto unasuper senior (SS RCF) da 50 milioni di euro con scadenza in 6,5 anni.Secondo S&P, Rino Mastrotto presenta nel complesso unain termini di segmento finale, con esposizione ai beni di lusso personali, al settore automobilistico (volanti e sedili) e al design di interni. L'azienda hacon case di lusso e produttori automobilistici globali e una reputazione consolidata come fornitore affidabile e di qualità di pelletteria (la pelle rappresenta circa il 90% delle sue vendite annuali). Per l'anno fiscale 2023 (che termina il 31 dicembre 2023), la società ha generato 363,4 milioni di euro di vendite e 58,3 milioni di euro di EBITDA rettificato.Le prospettive stabili riflettono l'aspettativa che Rino Mastrotto continuerà ad espandere le proprie vendite del 4,5%-5,0% nei prossimi due anni, migliorando al contempo i margini EBITDA rettificati a circa il 19%-21%, guidato da un graduale spostamento verso il segmento della creazione di lusso, un migliore assorbimento dei costi fissi legato ai maggiori volumi di fatturato, e una migliore leva operativa legata alla flessibilità delle linee di produzione dell'azienda. S&P stima che ciò si tradurrà in unprossimo ae in una generazione positiva annuale di free operating cash flow (FOCF) (dopo i contratti di locazione) di 10-20 milioni di euro.