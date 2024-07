Pro-Gest, scaduto il periodo di grazia sul bond: scatta il default

(Teleborsa) -, il principale gruppo cartario italiano che si trova in uno stato di tensione finanziaria, ha comunicato che, essendodalla data prevista per il pagamento degli interessi senza che sia avvenuto il pagamento, a decorrere dalla data odierna deve intendersi verificato un "". Il riferimento è agli interessi maturati sulle obbligazioni senior di cui prestito obbligazionario denominato "€250,000,000 3.25% Senior Notes due 2024", che la società aveva già annunciato non sarebbero stati corrisposti alla data di pagamento (prevista per il 15 giugno 2024).La società ha evidenziato che Angelo Rodolfi, il nuovo CRO (Chief Restructuring Officer) , sta supportando Pro-Gest nell'ambito del processo di turnaround e di rilancio del Gruppo, e in tale contesto, sta portandocon l'obiettivo di arrivare quanto prima alla formulazione di una proposta ai medesimi.Nell’ambito del complessivo processo di turnaround del Gruppo -(emittente del prestito obbligazionario denominato €90,000,000 Cartiere Villa Lagarina S.p.A. senior secured Notes due 2025),(emittente del prestito obbligazionario €35,000,000 Tolentino S.p.A. senior secured Notes due 2025) e(emittente del prestito obbligazionario €75,000,000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2025) hanno assunto la decisione di non corrispondere alla data di pagamento degli interessi del 30 giugno 2024, gli interessi maturati sui rispettivi prestiti obbligazionari.