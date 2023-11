Mediobanca colloca bond da 500 milioni di euro, ordini per 1,8 miliardi

Mediobanca

ha concluso con successo ilcon durata di 6 anni (in scadenza a febbraio 2030) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo diIl Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (170 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 140 bps, si legge in una nota. Nel corso del collocamento sono stati registrati, per un valore di oltre 3 volte l'ammontare obiettivo di 500 milioni.Il nuovo prestito obbligazionario garantirà unae rappresenta per Mediobanca la seconda emissione istituzionale nel corso dell'esercizio 2023-24. Il risultato "conferma anche la fiducia degli investitori nel nuovo piano triennale", viene sottolineato.La distribuzione del bond ha visto la(76%, con ordini in particolare dalla Francia per il 30%, da Germania, Austria e Svizzera per il 24%, da Regno Unito e Irlanda per l'8% e dall'area iberica per il 6%) e italiani (ordini pari al 24%).