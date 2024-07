Commisisone UE colloca nuovi bond sindacati per 9 miliardi euro

(Teleborsa) - Laha annunciato la settimacollocando bond a 5 e 30 anni edi euro. L'operazione, in doppia tranche, riguardava un nuovo bond adi euro e la riapertura del bond adi euro. I proventi della transazione saranno utilizzati per finanziare i programmi dell’UE, in particolare nel contesto di NextGenerationEU e dei fondi per sostenere l’Ucraina.La prima emissione riguardava un Bond quinquennale,, cedola del 2,875% eequivalente a un prezzo del 99,640%. Lo spread rispetto al mid-swap è di 11 punti base, che equivale a 43 pb rispetto al Bund con scadenza il 15 novembre 2029 e 1 pb tramite l'OAT con scadenza il 25 novembre 2029. L'U ha collocato un improto di 5 miliardi di euro, rispetto ad una domanda elevatissima di: ilè stato didi euro.La riapertura del bond a 30 anni,, ha una cedola del 3,375% e unequivalente a un prezzo del 96,418%. Lo spread al mid-swap è di 103 unti base, che equivale a 85 pb rispetto al Bund con scadenza il 15 agosto 2054 e 8 pb tramite l'OAT con scadenza il 25 maggio 2054. A frnte di un improto colocato di 4 miliardi, ilè stato di oltredi euro.Per entrambi i collocamenti, i lead manager congiunti della transazione sono Bank of America, BNP Paribas, DZ Bank, Morgan Stanley e Nomura.La Commissione hadi euro del suo, che ha un importo didi euro. La prossima transazione in calendario è un'asta di obbligazioni europee prevista per il 15 luglio 2024.Con l'operazione odierna, l. Dei proventi raccolti, quasi 235 miliardi di euro sono stati erogati agli Stati membri nell’ambito dei rispettivi PNRR (NextGenerationEu). Altri 59 miliardi di euro sono stati assegnati ad altri programmi europei che beneficiano dei finanziamenti. Inoltre, nel 2024 sono stati erogati all’Ucraina oltre 8 miliardi di euro nell’ambito dell'apposito, a complemento dei 18 miliardi di euro erogati nell’ambito della politica di assistenza macro-finanziaria nel 2023.Poiché la Commissione è impegnata in operazioni di, per agevolare future esigenze di finanziamento, gli importi raccolti non saranno necessariamente pari a quelli erogati., di cui circa 20 miliardi di euro sotto forma di fatture dell'UE.