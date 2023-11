Take Off, accordo per risoluzione contenzioso con fornitore cinese

Take Off

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha comunicato che laha raggiunto unin essere con la società Hangzhou Refine Import & Export Co. LTD..Nel corso dell'esercizio 2020 - si legge in una nota - Over aveva riscontrato taluneutilizzati per la realizzazione della collezione autunno/inverno 2020, procedendo al ritiro dal mercato della merce, interrompendo ogni tipo di rapporto commerciale, non procedendo al pagamento del saldo per la merce ricevuta e agendo in giudizio.La società ha sottoscritto in data 27 novembre 2023 un accordo con la società controparte Hangzhou Refine Import & Export Co. LTD. per uno. L'accordo prevede un pagamento da parte di Overdi 800.000 dollari a fronte di un debito attuale pari a 3.167.325,54 dollari. Il pagamento avverrà in rate da 100.000 dollari l'una a partire dal 27/11/2023 e fino al 30/06/2024. L'accordo prevede inoltre che, ad ogni singolo pagamento di Over la controparte invii una nota di credito di 300.000 dollari, a eccezione della nota di credito corrispondente all'ultimo pagamento che sarà di importo pari a 267.325,54 dollari, fino alla concorrenza dell'intero ammontare di cui all'accordo (pari a 2.367.325,54 dollari).